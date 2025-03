Medici di base anche nel weekend

Il cambiamento si inserisce nel quadro del recepimento del decreto Balduzzi del 2012 e del decreto 77 del 2022, con l’obiettivo di potenziare l’assistenza territoriale e unificare la figura dei medici di medicina generale con quella delle attuali guardie mediche. “Verrà istituito un ruolo unico di assistenza primaria – prosegue Sintoni –. Questo comporta un cambio di paradigma del sistema: i nuovi dottori assunti inizieranno in ‘quota oraria’, cioè, svolgeranno 38 ore settimanali nei servizi erogati tra Cau, assistenza domiciliare, case di comunità e ambulatori del distretto. Questi professionisti potranno anche essere scelti dai pazienti come medico di base. Man mano che l’operatore sanitario acquisisce assistiti verranno progressivamente ridotte le ore di ambulatorio nelle strutture territoriali”.

Il monitoraggio delle scelte dei cittadini avverrà su base trimestrale. Una volta raggiunto il massimale di 1.500 assistiti, il medico si dedicherà completamente alla propria attività all’interno degli Aft. “Visto il cambiamento significativo di modello organizzativo – sottolinea il direttore – e un’articolazione più ampia e complessa dei servizi sono in atto delle contrattazioni con le realtà sindacali anche a livello locale”.

Tra i servizi che andranno ad aggiungersi nell’offerta del servizio sanitario c’è anche la creazione, entro l’anno, di un numero dedicato per le emergenze minori: “Si affiancherà a quello del contatto unico, 112, in modo da rispondere ai bisogni del cittadino in maniera appropriata senza affollare il pronto soccorso. In Romagna, ci sono circa 150mila chiamate al 118 che definiamo improprie”. Resta comunque aperta la questione della scarsa attrattività della professione tra i giovani: “Sul nostro territorio l’assistenza sanitaria è garantita a tutti: non ci sono cittadini della nostra provincia che non hanno il medico di base”, conclude Sintoni.