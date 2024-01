Medici cinesi per 4 mesi all’ospedale Morgagni: "Confronto utile per la crescita professionale"

Dalla Cina a Forlì per studiare le eccellenze della sanità locale. Sono arrivati in Italia i 4 medici del Lishui Central Medical Hospital che per 4 mesi frequenteranno l’ospedale Morgagni-Pierantoni e l’Irst di Meldola. Si tratta di LiYa Dai, cardiologa, Yulu Ni, endocrinologa, Hui Wu, oncologo, e Tengfei Gu, urologo. La collaborazione tra Forlì e il Lishui Central Medical Hospital è nata dopo un recente viaggio in Cina di alcuni primari forlivesi.

La delegazione era composta da Giorgio Ercolani, direttore di Chirurgia e terapie oncologiche avanzate, Fabio Tarantino, responsabile di Emodinamica di Forlì e Cesena, Roberta Gunelli, direttrice di Urologia e Carlo Fabbri, primario di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva.

Lo scambio di saperi proseguirà anche durante l’anno: "A questi medici – spiega Ercolani – farà seguito nei prossimi mesi un altro gruppo di giovani dottori al fine di rafforzare ulteriormente la collaborazione clinica, scientifica e di ricerca". Per l’occasione i medici cinesi hanno consegnato al prof Ercolani l’attestato che gli conferisce la docenza part-time, attribuita dal presidente del Lishui Central Medical Hospital. Anche il direttore del presidio ospedaliero, Giorgio Martelli, si dice soddisfatto per questa nuova intesa: "E’ estremamente utile per la crescita professionale dei nostri esperti potersi confrontare, sia sul piano teorico che operativo, con altre realtà sanitarie".

L’ospedale di Lishui è affiliato alla Wenzhou Medical University, copre un’area popolata da 2,7 milioni di abitanti e ha una disponibilità di 2.100 posti letto; inoltre, collabora con università di tutto il mondo, ha 69 centri di ricerca clinica e tecnica e 200 apparecchiature mediche avanzate. La struttura si caratterizza per gli interventi e trattamenti minimamente invasivi.

Valentina Paiano