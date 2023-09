"Medici di base,. Log80 non era nato per loro"

"Non ritenendo di dover aggiungere altro in merito al tema della dismissione della visualizzazione del portale di Log80, che ha impattato su una parte dei medici di medicina generale di Forlì, a cui da molti anni è stato consentito l’accesso a un applicativo che nel tempo – come è ovvio che sia – ha anche modificato le sue caratteristiche e i relativi requisiti di accesso, per dovere di informazione e rispetto dei cittadini forlivesi si sente tuttavia la necessità di smentire una dichiarazione completamente infondata del dirigente di Fratelli d’Italia Luca Bartolini": lo scrive in una nota Agostina Aimola, direttrice amministrativa dell’Ausl Romagna, che specifica: "Log80 è un software sviluppato inizialmente presso la ex Ausl di Forlì da una azienda di Forlì, su cui la ‘mega’ Ausl della Romagna ha investito e continua ad investire importanti risorse professionali e finanziarie – oggi anche più di prima stante i fondi del Pnrr –, per sviluppi, integrazioni ed evoluzioni, tanto da diventare la cartella clinica di tutti gli ospedali della Romagna. Quindi non si capisce il vittimismo con cui si denuncia la sua dismissione. Log80 non è lo strumento normativamente preposto alle attività dei Mmg, i quali hanno diritto a strumenti efficienti e adeguati alle attività assistenziali, ma che non si possono sovrapporre alla cartella clinica ospedaliera".