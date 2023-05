Medici di base trasferiti al PalaRomiti

A causa dell’emergenza alluvione, il nucleo 1 dei medici di base di viale Bologna 69 è stato trasferito al Palazzetto dei Romiti, in via Sapinia 40. Gli ambulatori sono entrati in attività ieri. Il nucleo 1 è composto dai medici Brunella Biguzzi Eleonora Calandrino, Alessandra Gramellini, Paola Fabbri, Paola Sterlicchi, Riccardo Mascaretti.

Il punto sanitario segue gli stessi orari ambulatoriali precedenti all’alluvione e i pazienti possono contattare i medici tramite il loro cellulare. Il servizio di segreteria è invece attivo come in precedenza ma reperibile solo via mail all’indirizzo: [email protected] .

L’accesso agli ambulatori, collocati al piano terra è da via Sapinia 40.