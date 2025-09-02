Medici, il cuore batte in Spagna. Morte cardiaca improvvisa: uno studio su come prevenirla

Dal ‘Morgagni-Pierantoni’ a Madrid: il reparto di Cardiologia forlivese ha preso parte al congresso della European Society of Cardiology, uno dei più importanti eventi internazionali del settore, terminato ieri. L’appuntamento raduna migliaia di specialisti e rappresenta l’occasione principale per la presentazione delle nuove linee guida cliniche di riferimento per la comunità medica. L’Unità operativa dell’ospedale cittadino, diretta dal professor Carmine Pizzi, ha partecipato con una delegazione numerosa, composta da medici in formazione specialistica dell’Università di Bologna e da dottorandi attivi nel reparto forlivese: Luca Bergamaschi, Francesco Angeli, Matteo Armillotta, Sara Amicone, Damiano Fedele e Lisa Canton. Non una presenza di circostanza, ma un contributo concreto alla comunità scientifica di tutto il mondo.

I medici forlivesi hanno presentato poster e relazioni orali su temi cruciali: l’infarto miocardico acuto, studiato sia sul piano diagnostico che terapeutico; la diagnosi e la gestione dei tumori del cuore; l’applicazione delle più moderne tecniche di imaging, spesso sviluppate in collaborazione con centri di ricerca stranieri. La delegazione è stata inoltre chiamata a moderare alcune sessioni del congresso. "La ricerca è fondamentale non solo per far progredire le conoscenze ma soprattutto per migliorare l’assistenza clinica al malato cardiologico – sottolinea il direttore Pizzi –. Partecipare al Congresso europeo significa confrontarsi con le eccellenze internazionali, un’occasione preziosa per rafforzare la rete scientifica e continuare a migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti. Credo profondamente in questo impegno per la nostra Unità operativa".

Tra i contributi presentati, c’è quello del dottor Fedele che ha presentato una ricerca sull’uso della risonanza magnetica nei pazienti con cardiomiopatia non ischemica. Una patologia che colpisce il muscolo cardiaco non correlata alle ostruzioni delle arterie coronarie. Una condizione che determina l’indebolimento dell’organo influenzando la sua capacità di pompare il sangue in modo efficiente in tutto il corpo. Nel tempo, questo può portare a gravi complicazioni. "Lo studio – spiegano i medici – fornisce gli elementi per aiutare a capire quali malati sono a rischio di morte cardiaca improvvisa e a quali occorre fornire una protezione mediante defibrillatore, tramite l’utilizzo di parametri avanzati derivati dalla risonanza magnetica del cuore".

Valentina Paiano