Medici in formazione: al via un ciclo di incontri per futuri oncologi

Lunedì 25 marzo parte all’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola il ciclo di incontri di ‘Onco-Tips: istruzioni d’uso per futuri oncologi’. Sono momenti aperti anche a personale esterno a Irst, nati su iniziativa della dottoressa Giulia Miserocchi e del dottor Luca Esposito, medici specializzandi arrivati in Irst in accordo con l’Università degli Studi di Ferrara. Responsabile scientifico del progetto è il dottor Luca Frassineti, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica di Irst.

L’obiettivo è orientare i partecipanti sui percorsi diagnostico-terapeutici delle principali patologie di interesse ed avere conoscenza delle principali tossicità legate ai trattamenti oncologici. "L’auspicio è che queste iniziative – afferma il dottor Frassineti – possano dare impulso ulteriore, diventando strumento concreto per tutte le realtà oncologiche della Romagna. Sono percorsi in cui crediamo molto, avvalorati dal fatto che la spinta è partita da risorse importanti per il nostro istituto, quali sono i medici in formazione".

"Ci sembrava una scelta opportuna quella di promuovere un formato che permettesse l’interazione tra le due figure – sottolinea la dottoressa Miserocchi – con il medico in formazione a curare la parte generale introduttiva e l’oncologo a discutere gli aspetti più strutturati e specifici dei vari incontri". "Il progetto – conclude Esposito – si apre alla fruizione di tutta l’Area Vasta Romagna, con la volontà di mettere in rete professionalità che provengono da diverse esperienze, anche in Ausl". L’organizzazione è curata dall’Ufficio Formazione di Istituto, coordinato dalla dottoressa Valentina Bugani.