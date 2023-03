Medici in trincea "Pronto soccorso? Dopo il cantiere, si alzino gli stipendi"

"Sulla sanità scontiamo errori del passato e ora tanti nodi vengono al pettine. La Medicina d’urgenza di Forlì ha problemi comuni a tanti altri ospedali, difficili da risolvere. Bisognerebbe che tutti gli attori coinvolti si mettessero attorno a un tavolo per trovare delle soluzioni". Il dottor Alberto Zaccaroni, chirurgo endocrino, è in pensione dal 25 gennaio e dunque ha più tempo da dedicare al suo ruolo sindacale, da responsabile romagnolo del Cimo-Fesmed.

Dottor Zaccaroni, partiamo dal Pronto soccorso. L’assessore regionale Raffaele Donini ha annunciato l’altro ieri che i lavori saranno completati. Ma resta il problema di fondo: i casi meno gravi se non vanno al PS per evitare di ingolfarlo, dove possono essere curati?

"Le persone vanno dove possono trovare delle risposte e al Pronto soccorso, sia pure dopo ore di attesa, hanno un ’prodotto finito’. Il punto è che una volta 8 medici riuscivano a sbrogliare le situazioni, oggi ne mancano quasi la metà di quanti dovrebbero essere e tutto si complica. Va capita una cosa: il Pronto soccorso è la trincea di un ospedale, se va in crisi la Medicina d’urgenza, i problemi arrivano a cascata".

I nuclei di cure primarie non hanno migliorato il quadro.

"No, i medici di base si lamentano per la troppa burocrazia, sono a loro volta in difficoltà".

La Casa della Salute di Forlì potrebbe essere d’aiuto?

"Bisogna vedere come sarà realizzata. Se, per ipotesi, non avrà un ecografo, è chiaro che i pazienti andranno ancora al Pronto soccorso. Se i progetti non partono dai bisogni delle persone, si fa un buco nell’acqua".

La mancanza di medici si ripercuote anche sull’ospedale.

"I tempi cambiano e può darsi che il modello di ospedale con pochi posti letto non vada più bene. Del resto i vari governi che si susseguono non fanno altro che tagliare sulla sanità pubblica".

La sua generazione ha prodotto tanti medici, poi è accaduto l’inverso. Non si poteva immaginare lo scenario attuale?

"Certo, era tutto prevedibile: assistiamo da anni a un forte invecchiamento della popolazione, con tante persone che hanno più patologie e non ci sono i medici, perché è stato fatto l’errore del numero chiuso di Medicina all’Università. E rischiamo che accada lo stesso per gli infermieri. È per questo che noi diciamo che è venuta meno la programmazione".

Lei ha spesso fatto notare che gli stipendi dei camici bianchi sono insufficienti.

"Perchè stare in un Pronto soccorso, con il carico di lavoro, lo stress e il rischio di venire a volte picchiato? L’unico incentivo per convincerti a lavorare lì sono le migliori retribuzioni. Altrimenti i nuovi laureati vanno a fare altro".

Lei è stato per anni un affermato chirurgo: qualcuno prenderà il suo posto?

"Me lo auguro, anche perché ci abbiamo impiegato tanto a dar vita alla chirurgia endocrina metabolica al nostro ospedale e sarebbe come buttare via un patrimonio che era stato accumulato".

Fabio Gavelli