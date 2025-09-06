Medicina, anno al via. Ora i sei mesi di prova. Poi qui 180 studenti

Lunedì, tra i banchi dell’Aula Magna del padiglione 5 del Sant’Orsola di Bologna, inizierà il primo semestre aperto, dopo l’abolizione del test d’ingresso, del corso di laurea in Medicina. Anche gli studenti che hanno scelto la sede di Forlì parteciperanno alle lezioni, in presenza o da remoto. Questi primi sei mesi faranno da filtro per l’accesso effettivo al corso: sebbene l’esame iniziale sia stato eliminato, l’immatricolazione resta regolata dai risultati delle prove al termine del primo ciclo di lezioni.

Per il Campus cittadino sono giunte ben 495 domande (al netto di eventuali rinunce) per 180 posti disponibili. Un ottimo risultato, che secondo il direttore del corso di laurea forlivese, Franco Stella, intervistato dal Carlino qualche settimana fa, è frutto di un "corpo docente di qualità, del lavoro del personale amministrativo e del territorio che ci ha aiutato a crescere". Il rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari spiega come si svolgerà la didattica: "È possibile prenotarsi per partecipare in presenza fino a un massimo di 300 posti mentre gli altri studenti (sono 3.356 gli iscritti al semestre aperto) potranno seguire online. Anche se sono sempre stato convinto che l’università debba essere in presenza, con questi numeri, con i corsi che iniziano in queste settimane in tutto l’Ateneo e con i lavori in corso su molte sedi, non è stato possibile, in così poco tempo, predisporre una riorganizzazione che consentisse a tutti di essere in aula". E sulle prospettive della riforma aggiunge: "È inutile fare previsioni adesso. È una nuova modalità che il nostro Parlamento ha voluto e noi abbiamo fatto di tutto per applicarla nella maniera migliore possibile, senza rinunciare a una didattica di qualità. Parallelamente abbiamo aumentato in questi anni anche i numeri di accesso a Medicina: tre anni fa avevamo 400 posti, adesso ne abbiamo 800". Anche Forlì è in linea con questa espansione: nel 2020 si contavano 95 posti per arrivare nel 2022 a 130 e oggi a 180. Per quanto riguarda le lezioni successive al semestre aperto, gli studenti che rientreranno tra i 180 ammessi a Forlì frequenteranno le lezioni frontali al Campus e i laboratori al padiglione Valsalva dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. Non sono previste criticità per l’attivazione dei tirocini del terzo anno, grazie alle grandi dimensioni dell’Azienda Sanitaria della Romagna.

La riforma ha comunque destato malumori e un gruppo di docenti dell’Università di Bologna, ha contestato la norma definendola incostituzionale. Il rettore risponde lapidario alle critiche: "Io credo che in questo momento siano state scritte tante cose, ma ritengo sia più importante dare voce ai nostri studenti che frequenteranno Medicina. Ognuno può pensarla come vuole, però questa non è la posizione del nostro Ateneo".

Valentina Paiano