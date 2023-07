Medico morto, il processo "Furono cause naturali per le patologie in corso"

Il decesso era giunto "per cause naturali" legate a quello che gli addetti ai lavori chiamano "deficit di pompa". E in quanto ai farmaci riscontrati nel cadavere dopo l’autopsia, "sono entro il range terapeutico". Nessun dubbio per Aurelio Caminiti, medico legale forlivese incaricato dalla difesa: quello del dottor Danilo Molducci, storico medico di Campiano scomparso a 67 anni il 28 maggio 2021 in casa sua, non era stato affatto un omicidio al contrario di quanto ipotizzato dalla procura.

Alla sbarra figurano in concorso il figlio del defunto, il 40enne Stefano Molducci di Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia). E la 52enne colf romena Elena Vasi Susma (avvocato (Antonio Giacomini). Secondo le verifiche della polizia coordinate dal pm Angela Scorza, il 40enne avrebbe pianificato il delitto con quegli stessi farmaci che il padre, allettato e segnato da varie patologie, già assumeva. E la 52enne avrebbe acquistato le medicine, usando anche ricette contraffatte, per poi somministrarle al 67enne. Movente: la paura di essere estromesso dalla gestione dei conti.

Di amlopidina (farmaco contro l’ipertensione) "non si muore – ha sottolineato Caminiti ieri alla corte d’assise di Ravenna –: mai visto in 34 anni di autopsie". A suo avviso, le considerazioni proposte dall’accusa, vanno riviste in ragione di un dato: "I prelievi sono stati fatti su sangue cadaverico", con conseguente alterazione della concentrazione. In ogni modo, "il defunto abusava di farmaci che spesso si auto-prescriveva".

Come dire che in fondo i dosaggi riscontrati "erano parafisiologici". Dopotutto Molducci "era un collega che aveva mille e una patologia" e cioè c’erano "mille e una cause per un decesso naturale". Un evento che il teste ha precisato di essersi spiegato "benissimo: cuore flaccido e aritmie croniche uguale a deficit di pompa". Dopo un paio di medici – un cardiologo e un neurologo che avevano visitato il 67enne – in aula è stata la volta dell’avvocato forlivese Luca Distani, amico dell’imputato. "Stefano lo conosco dai tempi dell’asilo. I rapporti con il padre erano altalenanti: Stefano mi disse che il genitore aveva dato incarico a un legale per ricostruire la movimentazione sui conti. Mi disse che avrebbe restituito tutto trattenendosi il rendimento". E sebbene tra i due "ci fossero screzi, lui si è sempre occupato del padre".

Sul legame tra padre e figlio, è intervenuta anche la ex moglie del defunto, Marinella Merendi, di Castrocaro. "Dal 2006 abbiamo smesso di vivere assieme: la separazione è arrivata nel 2010 e il divorzio nel 2018". A detta della donna, con il 67enne c’erano "ottimi rapporti dopo la fine della convivenza". In quanto al figlio, "il padre chiedeva sempre e lui doveva ubbidire e correre: doveva seguire i lavori di casa e i contratti delle badanti. Con altri era l’opposto: gentile e carino. Con la famiglia non c’era mai: il figlio era il suo servetto", ormai "molto soggiogato da quello che chiedeva il padre: quando lo chiamava, lui lasciava tutto e andava".

La donna ha specificato di sapere che l’ex "aveva una relazione dal 12 marzo 1989". In quanto al figlio, ha assicurato che "era moto bravo nell’investire il danaro". Con i soldi che lei gli aveva messo a disposizione, c’erano state "in due anni plusvalenze da 80 mila euro". Inoltre sapeva delle deleghe a operare sul conto che l’ex aveva dato al figlio. "C’e stato un anno in cui aveva perduto e si lamentava. Ma mai detto che sospettava che il figlio gli sottraesse soldi".

Anche la compagna dell’imputato, Valentina Alpini, ha confermato la disponibilità che il 40enne dava al padre tanto che sul punto "spesso tra di noi c’erano litigi". In quanto ai dissidi tra padre e figlio, li ha definiti "normali: Danilo non era una persona semplice".

