Medico va in pensione: incognita per il futuro dei suoi mille assistiti

Un migliaio di cittadini dei comuni di Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto dal 31 dicembre resterà senza il medico: il dottor Giulio Zannetti, infatti, va in pensione. Nei giorni scorsi queste persone hanno ricevuto dall’Auls un seguente avviso sul cellulare: "Si comunica che il dottor Giulio Zannetti dal 31122023 cesserà il rapporto convenzionale. Ogni assistito dovrà effettuare una nuova scelta del medico di medicina generale fra quelli disponibili".

Molti assistiti, specialmente anziani, sono preoccupati, perché mancano pochi giorni e non sanno ancora quando avranno un nuovo medico e chi sarà. Nella sede del Cup di Rocca si trova anche questo avviso dell’Ausl: "Aperture straordinarie sportello Cup esclusivamente per le operazioni di scelta e revoca medico: mercoledì 20 e mercoledì 27 dicembre dalle 7.30 alle 12.30; giovedì 28 dicembre dalle 15 alle 18". Alcuni cittadini hanno provato a chiedere informazioni agli uffici dell’Ausl, che però attraverso l’ufficio stampa fa sapere: "Non c’è alcun numero di telefono nell’avviso. Ecco perché per ora non si trova risposta".

I due sindaci, in quanto primi responsabili della sanità in un Comune, non si tirano indietro. Il primo cittadino di Rocca, Pierluigi Lotti commenta: "Anch’io sono fra quelli che dovranno cambiare il medico. Quindi stiamo aspettando di capire come evolveranno le cose". Dopo il pensionamento di Zannetti, restano due medici: Giuseppe Domeniconi, che non accetta più pazienti, e Carolina Di Biase.

Il sindaco di Portico e San Benedetti, Maurizio Monti, incontrerà nei prossimi giorni Francesco Sintoni, responsabile dell’Ausl per i medici di famiglia di Forlì. Sia i sindaci sia l’Ausl per i prossimi giorni potrebbero annunciare "alcune novità positive".

Quinto Cappelli