Medio Oriente, dibattito al Campus

In seguito all’attacco di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre, dell’emergenza umanitaria attualmente in corso a Gaza e del possibile aggravarsi della crisi nell’area, oggi dalle 19, all’Aula 1 del Teaching Hub in viale Corridoni 20, si terrà l’incontro pubblico dal titolo ’Conflitto in IsraelePalestina: cause, sviluppi e il ruolo del Diritto Internazionale’.

Introduce e modera il presidente di Campus Emanuele Menegatti. Interverranno: Marco Balboni, UniBo; Ariel Bernstein, Breaking the Silence, e studente Unibo; Francesca Biancani UniBo; Luigi Daniele, Nottingham Trent University; Sonia Lucarelli UniBo; Arturo Marzano Università di Pisa. L’incontro è aperto al pubblico.