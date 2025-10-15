’Meet the Docs’ al via con mostra e prima proiezione

Prende il via oggi dalle 18.30 negli spazi di EXATR il festival del documentario Meet the Docs!. Protagonista della prima giornata sarà la mostra fotografica ‘Sguardo indocile. Le fotografie di Anna Baldazzi’. Curata dalla dottoranda Chiara Tessariol e dal fotografo Juan Martin Baigorria, la mostra è realizzata grazie alla collaborazione con il Centro di Ricerca FAF - Fotografia, Arte, Femminismi e la Cineteca di Bologna, e presenta circa cinquanta scatti inediti della fotografa e documentarista Anna Baldazzi, figura pionieristica del fotogiornalismo e del documentario televisivo italiani scomparsa nel 2020.

Un racconto potente e intimo, che attraversa due decenni – dagli anni Sessanta agli Ottanta – svelando il volto autentico e complesso di un Paese in trasformazione: tra sacro e profano, moralismo e trasgressione, desiderio e rappresentazione. Gli scatti di Baldazzi accompagnano il visitatore in un viaggio nell’Italia delle contraddizioni e delle tensioni: le lotte femministe, la società maschilista ed eteronormata, i rituali religiosi, il mondo notturno ed erotico delle città.

"Con questa mostra – spiega la curatrice Tessariol – abbiamo voluto restituire la complessità, ma anche l’attualità dello sguardo di Baldazzi, una delle prime fotoreporter professioniste in Italia. È una mostra che parla di corpi, di libertà e di sguardi femminili capaci di attraversare la storia". Continua il curatore Baigorria: "La mostra è un inedito assoluto, – continua il curatore Juan Martin Baigorria – un lavoro unico che attinge a due archivi diversi: quello personale della famiglia Baldazzi, gestito dai nipoti Federica e Filippo Gamberini, e la porzione di archivio che la stessa fotografa ha donato alla Cineteca di Bologna prima della sua scomparsa".

Saranno i curatori, la nipote di Baldazzi Federica Gamberini ed Elena Correra, responsabile dell’Archivio fotografico della Cineteca di Bologna, ad introdurre i visitatori alla mostra, che presenta anche ritratti inediti di figure iconiche come Sergio Leone, Ezra Pound, Rita Pavone, e scatti dietro le quinte di film come L’Agnese va a morire (1976), Signore e signori (1966) o Calda la preda (1966).

Dopo l’inaugurazione del festival, al quale sarà presente anche l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni, la serata proseguirà alle 20.30 con la proiezione di ‘Real’ di Adele Tulli, che sarà presente in videocollegamento per dialogare con il pubblico. Il film esplora il mondo disincarnato della rete, dove i corpi reali si trasformano in avatar digitali e si confrontano con nuove forme di presenza e alienazione. Il programma completo del festival è consultabile sul sito: https://meetthedocs.it/