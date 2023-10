’Meet the Docs!’ al via con la mostra ’Argini’

Prenderà il via oggi e andrà avanti fino a domenica all’ExATR la settima edizione del Meet the Docs! Forlì Film Fest, inizialmente programmata dal 17 al 21 maggio 2023 e posticipata a causa dell’alluvione che ha colpito la città. Confermato il tema portante dell’edizione, ’La fine del mondo’, così come il programma inizialmente previsto, ma ci saranno anche alcune novità, conseguenza diretta di un’alluvione che non può non avere ripercussioni sul modo in cui la fine del mondo viene raccontata.

"L’evento distruttivo che abbiamo vissuto a maggio ha reso ancora più attuali e urgenti quelle riflessioni che ci avevano portato, ben prima dell’alluvione, a scegliere il titolo della settima edizione della rassegna – spiega Matteo Lolletti, direttore artistico del festival –. Avendolo attraversato ci siamo accorti, in questi mesi, di quanto sia semplice per un mondo finire, di quanti sono i modi in cui può farlo, e di quanto numerosi sono i mondi che possono finire. Noi stiamo ancora abitando la fine del mondo, ogni giorno".

Si parte alle 18.30 con l’apertura dell’area food & drink realizzata insieme a realtà del territorio quali Red Velvet, Gitana Wines, la birreria Mazapégul e Oasi Food. Alle 19 ci sarà l’introduzione del programma del festival, 5 giorni di documentari, incontri, workshop, musica e masterclass organizzati dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media, in collaborazione con Città di Ebla e in rete con Spazi Indecisi.

A seguire, le due principali novità rispetto al programma originale. La prima è la mostra ’Argini’ realizzata da Juan Martin Baigorria e Francesca Bandini, che sarà inaugurata oggi e visitabile per tutta la durata del festival. Si tratta di un percorso per riflettere sul valore della memoria familiare attraverso fotografie recuperate dal fango e scatti realizzati durante i giorni successivi all’alluvione. "Quando si verificano eventi estremi come quello che ha colpito Forlì a maggio, si è spinti dalla situazione emergenziale a salvare i beni di prima necessità, lasciando indietro ciò che in quei momenti non sembra indispensabile – raccontano gli autori –. Noi ci siamo posizionati in quello scarto, cercando di rinsaldare gli argini della memoria familiare attraverso il recupero di fotografie, mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra sensibilità".

Seconda novità: alle 20.30 si svolgerà la proiezione del documentario ’Cocoricò Tapes’, disponibile anche in audiodescrizione per persone non vedenti o ipovedenti. Questo viaggio dentro un fenomeno collettivo divenuto leggenda sarà seguito da un dialogo con Matteo Lolletti, co-sceneggiatore, con la produttrice Lisa Tormena, il produttore Giacomo Benini e il produttore musicale Cristian Camporesi, aka Sensoria. E sarà proprio Sensoria a concludere la giornata con un dj set. Il programma completo di Meet the Docs! Forlì Film Fest è disponibile sul sito www.meetthedocs.it e sui canali social della rassegna.

Martina Mastellone