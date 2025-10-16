Strade, attesa infinita

Strade, attesa infinita
Cronaca’Meet the Docs!’ e la crisi climatica
16 ott 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
Alle 20.30 proiezione del documentario ’Come se non ci fosse un domani’ dedicato a Ultima Generazione.

Oggi c’è anche il primo incontro di ’Docs for School!’, tradizionale sezione dedicata alle scuole, ma aperta anche al pubblico

Per approfondire:

Dopo la giornata inaugurale di ieri, ’Meet the Docs!’ entra nel vivo negli spazi di ExAtr, con un giovedì denso di appuntamenti con il cinema del reale. Proiezioni, riviste e giochi animeranno la seconda giornata del festival, che continuerà fino a domenica. La mattinata si apre alle 9.30 con il primo incontro di ’Docs for School!’, tradizionale sezione dedicata alle scuole, ma aperta anche al pubblico. Un’occasione per avvicinare studenti e giovani spettatori al documentario come strumento di riflessione. Il film scelto per inaugurare il ciclo è ‘Flora’ di Martina De Polo, che affronta il tema della Resistenza attraverso lo sguardo di una bambina di 12 anni. La regista sarà presente in sala per incontrare gli studenti e dialogare con il pubblico.

Nel pomeriggio, alle 18, si entra nel mondo delle riviste con ’Meetthemags!’. Protagonista è Billy, la pubblicazione dedicata a cinema, comunicazione e linguaggi audiovisivi, i cui redattori presenteranno il nuovo numero cartaceo. A seguire, spazio a Billy’s Game, il quiz a tema che negli anni ha conquistato anche chi non frequenta le sale. In palio, cinque biglietti per il cinema Saffi d’Essai e altrettanti per la Multisala Astoria. La giornata si chiude alle 20.30 con ‘Come se non ci fosse un domani’, documentario di Matteo Keffer e Riccardo Cremona dedicato al movimento Ultima Generazione e alla loro lotta non violenta contro la crisi climatica. Dopo la proiezione, è previsto un confronto con i registi - presenti in collegamento - insieme all’attivista Beatrice Pepe, protagonista del film, e a Ilaria Masinara di Amnesty International.

Durante tutto il festival è attiva un’area food & drink, con le proposte del birrificio Mazapègul, il wine bar, la pasticceria Red Velvet Cafè, la trattoria daPiseppo e Valentina Alternative Baker, che offriranno anche opzioni vegetariane e senza glutine. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: www.meetthedocs.it.

Valentina Paiano

