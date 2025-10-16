’Meet the Docs!’ e la crisi climatica

Dopo la giornata inaugurale di ieri, ’Meet the Docs!’ entra nel vivo negli spazi di ExAtr, con un giovedì denso di appuntamenti con il cinema del reale. Proiezioni, riviste e giochi animeranno la seconda giornata del festival, che continuerà fino a domenica. La mattinata si apre alle 9.30 con il primo incontro di ’Docs for School!’, tradizionale sezione dedicata alle scuole, ma aperta anche al pubblico. Un’occasione per avvicinare studenti e giovani spettatori al documentario come strumento di riflessione. Il film scelto per inaugurare il ciclo è ‘Flora’ di Martina De Polo, che affronta il tema della Resistenza attraverso lo sguardo di una bambina di 12 anni. La regista sarà presente in sala per incontrare gli studenti e dialogare con il pubblico.

Nel pomeriggio, alle 18, si entra nel mondo delle riviste con ’Meetthemags!’. Protagonista è Billy, la pubblicazione dedicata a cinema, comunicazione e linguaggi audiovisivi, i cui redattori presenteranno il nuovo numero cartaceo. A seguire, spazio a Billy’s Game, il quiz a tema che negli anni ha conquistato anche chi non frequenta le sale. In palio, cinque biglietti per il cinema Saffi d’Essai e altrettanti per la Multisala Astoria. La giornata si chiude alle 20.30 con ‘Come se non ci fosse un domani’, documentario di Matteo Keffer e Riccardo Cremona dedicato al movimento Ultima Generazione e alla loro lotta non violenta contro la crisi climatica. Dopo la proiezione, è previsto un confronto con i registi - presenti in collegamento - insieme all’attivista Beatrice Pepe, protagonista del film, e a Ilaria Masinara di Amnesty International.

Durante tutto il festival è attiva un’area food & drink, con le proposte del birrificio Mazapègul, il wine bar, la pasticceria Red Velvet Cafè, la trattoria daPiseppo e Valentina Alternative Baker, che offriranno anche opzioni vegetariane e senza glutine. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: www.meetthedocs.it.

Valentina Paiano