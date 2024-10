’Meet the Docs’. Festival all’ExAtr tra cinema e talk

’Sconfinate!’: è questo il tema attorno al quale ruoterà l’ottava edizione del ’Meet the Docs! Forlì Film Fest’, rassegna sul cinema-documentario che si svolgerà da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre presso l’ExAtr di piazzetta Savonarola, luogo di rigenerazione urbana e connessione tra le arti nel centro della città. Saranno cinque giorni di cinema del reale, con proiezioni affiancate da incontri, masterclass, workshop e musica, il tutto connesso da un filo dalle numerose sfaccettature. "’Sconfinate!’ è un tema che consente letture molteplici – racconta Matteo Lolletti, direttore artistico del festival –. Da una parte è un imperativo, che invita a mettere in discussione l’idea di confine come linea di divisione invalicabile su cui costruire distanze e diffidenze; dall’altra il femminile plurale di un aggettivo che significa ’senza limiti’ e sottolinea la continua e militante attenzione per la questione femminile".

Il festival è organizzato da Sunset Studio insieme a Tiresia Media, in collaborazione con Città di Ebla, Spazi Indecisi ed ExAtr, e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Forlì, dell’Emilia-Romagna Film commission e della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì. Da sempre la rassegna porta in città tematiche socio-politiche e culturali di grande attualità grazie all’attenta selezione dei documentari, che in questa edizione toccheranno migrazioni, geopolitica, questione di genere e sex work, conflitti e cultura.

Si partirà mercoledì 16 con Marco Petrucci, in arte Testi Manifesti, in un talk sul ruolo politico del graphic design. A seguire, l’inaugurazione della mostra costituita da una selezione delle sue opere e la proiezione di ’No Other Land’, primo tra gli oltre 10 documentari che saranno proiettati. Non mancheranno titoli premiati e ospiti in sala con i quali il pubblico avrà la possibilità di dialogare, nonché una selezione riservata alle scuole nelle mattinate di giovedì, venerdì e sabato, nell’ambito della rubrica ’Docs for school!’.

"Questa edizione è per noi davvero importante sotto molti punti di vista – continua il direttore artistico –. Da un lato c’è l’altissima qualità dei film proposti, che hanno vinto premi importanti a Berlino, Cannes, Venezia e in giro per il mondo. Dall’altro c’è il tema della questione femminile, nodo cruciale della contemporaneità. Sarà l’occasione per provare a interrogare il reale e a farsi interrogare da esso".

E proprio nell’ottica di essere luogo di dialogo e scambio, sarà allestita un’area food & drink che, in collaborazione con partner quali Red Velvet Cafè, Trattoria-Pizzeria da Piseppo, Casa del Parmigiano, La Cantina di Via Firenze e Mazapégul, accompagnerà i partecipanti dalla colazione all’ultimo calice. Gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito della rassegna.

Martina Mastellone