’Meet the Docs!’, terza giornata: focus sul cinema iraniano

’Meet the Docs! Forlì Film Fest’ entra nel vivo con una terza giornata ricca di eventi e proiezioni. Anche oggi si comincia con le scuole con ‘This is not paradise’, documentario sulle donne di servizio migranti in Libano, in semi-schiavitù e senza protezione legale. La proiezione sarà seguita da un dibattito con le registe Lisa Tormena e Gaia Vianello. L’EXATR riapre le porte alle 18 con lo Speciale Cinema Iraniano, spunto di riflessione su Iran contemporaneo, diritti umani, cultura e questioni di genere. Si susseguiranno due corti documentari: ‘Freedom Morning’ di Hossein Pirelmi e ‘Adjustment’ di Mehrdad Hasani. Entrambi i registi, perseguitati a causa del loro attivismo, saranno presenti in sala. Alle 19.30 primo appuntamento con ‘Meet the Sound!’: tributo al compositore Nino Rota con l’esibizione del Forlì Saxophone Quartet. Alle 20.30 ‘Quattro figlie’ di Kaouther Ben Hania, che per colmare il vuoto lasciato in una famiglia tunisina da due figlie unitesi all’ISIS invita due attrici professioniste a prendere il loro posto. Del documentario si parlerà con la redattrice di Film Tv Giulia Bona. Conclusione in musica, con il dj set di Bastarda. Saranno visitabili le due mostre ‘Manifestate! Sconfinate!’ e ‘Proteggo la protesta’. Ingresso gratuito.