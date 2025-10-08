Meet the docs torna con 10 ’film del reale’

Cinque giorni per guardare il mondo da un’altra prospettiva. Meet the Docs! Forlì Film Fest torna dal 15 al 19 ottobre negli spazi rigenerati dell’ExAtr, con un programma di proiezioni, incontri e performance sempre a ingresso gratuito.

Organizzato dalle cooperative Sunset e Tiresia Media, il festival dedica la sua nona edizione al tema ‘Corpi dissidenti’: un viaggio nel cinema del reale. "Quest’anno vogliamo parlare di resistenza, trasformazione e immaginazione – spiega Matteo Lolletti, direttore artistico del festival –. Dal 2017 crediamo che il cinema del reale sia un dispositivo di cura collettiva: ci costringe a sostare su ciò che preferiremmo non vedere e a riconoscere chi detiene il potere. Meet the Docs! – prosegue Lolletti – è un atto di insubordinazione visiva e un luogo dove guardare diventa un gesto morale. Non è un festival competitivo, ma una comunità che trasforma la visione in prassi, con attenzione all’accessibilità e all’inclusione".

Oltre dieci proiezioni su temi attuali di geopolitica, questioni di genere, conflitti e cultura.

Si parte mercoledì 15 alle ore 15.45 per l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata agli scatti di Anna Baldazzi: "A seguire, alle 20.30 – racconta Stefano Bolzoni di Sunset –, è in programma la proiezione di ‘Real’ di Adele Tulli, un viaggio nel mondo della rete. In collegamento con il pubblico forlivese ci sarà la regista. Giovedì 16 allo stesso orario si prosegue con ‘Come se non ci fosse un domani’ sugli attivisti di Ultima Generazione, movimento di protesta contro la crisi climatica. Venerdì 19 la musica sarà la protagonista con i documentari ‘Piadina Rock’ (18.30) e ‘Peaches Goes Bananas’ (20.30). Nel weekend, sabato 18 alle 18 si affronterà il tema della maternità con ‘La Mutante’ e alle 20.30 è il turno di ‘Gen’ sul ruolo della sanità pubblica nei percorsi di procreazione medicalmente assistita. Domenica 19 alle 10, appuntamento in matinée per una colazione con accompagnamento musicale di Andrea Missiroli e la visione di ‘Sembrava non finire mai’".

Non solo documentari ma anche corti con ‘Meet the shorts’: "Domenica alle ore 16 inaugura anche la nuova sezione dedicata ai cortometraggi under 35 introdotta da SediciCorto Film Festival. Dalle 18 spazio a ‘Rule of Stone’ sul conflitto israelo-palestinese e alle 20.30 ‘From Ground Zero’ progetto che ve de impegnati alcuni registi palestinesi impegnati a raccontare Gaza dopo il 7 ottobre. Anche in questa edizione saranno coinvolte anche le scuole con appuntamenti dedicati. Inoltre, sabato 18 sarà possibile degustare sakè giapponese".

Sarà presente anche l’editoria locale con la presentazione, giovedì 16 alle 18.30, del nuovo numero cartaceo della rivista di cinema Billy e a seguire un gioco a squadre a tema con la possibilità di vincere biglietti per il Saffi d’Essai. "C’è chi vuole farci credere che si possa fare tutto evitando di incontrarsi – conclude Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla cultura –, ma non credo sia una prospettiva da augurarsi. Incontrarsi, guardare insieme un documentario o avere un confronto, anche tra punti di vista diversi, sono già forme di resistenza. Condivido questo tentativo culturale che Meet the Docs porta avanti". L’ingresso agli eventi del festival è gratuito. Per informazionie per il programma dettagliato: www.meetthedocs.it.

Valentina Paiano