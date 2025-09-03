Meet the Ducks, bimbi protagonisti. Weekend all’insegna della creatività

E’ stato scelto il cuore della campagna forlimpopolese per il battesimo della prima edizione di ‘Meet the Ducks!’, germoglio ‘junior’ di ‘Meet the Docs! Forlì Film Fest’, ideato e realizzato dalle cooperative Sunset e Tiresia Media. Un nuovo festival, in programma il 5 e 6 settembre, all’insegna di laboratori, proiezioni, momenti di gioco e presentazioni di libri, dedicate a bambine e bambini dai 3 anni, ragazzi e alle loro famiglie. "Un appuntamento speciale - spiegano gli organizzatori - reso possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni con realtà culturali, creative e associative del territorio e non solo, che hanno scelto di condividere la passione per l’infanzia, la scoperta e il gioco". Il tema che guida questa prima edizione è la libertà di essere sé stessi: un invito a esplorare il mondo, le emozioni e le relazioni con curiosità e fantasia all’interno di attività che spaziano dal cinema, alla narrativa, dalla pittura alla fotografia, in dialogo con la natura circostante. Il luogo che accoglie questa prima edizione è l’Azienda Agricola ‘Stradella 241’, in via Stradella Sant’Andrea 241. Tutte le attività sono gratuite, pensate per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, accompagnati da adulti di riferimento, e’ richiesta l’iscrizione ai laboratori e alle proiezioni tramite un modulo online disponibile sul sito www.meettheducks.it.

In entrambe le giornate, sarà possibile fare aperitivo e cenare nell’area curata dall’Osteria Bartonga. Si parte venerdì alle 18,30 con un ricco programma: Agri aperitivo, animazione per bambini e gioco libero presso lo spazio Crayola, ‘Mani in pasta’ laboratorio di cucina a cura di Casa Artusi con le Mariette, a seguire gioco memory sulle ricette di Artusi. ‘Fotoreporter per un giorno. Racconta, esplora e porta a casa la tua storia’ si tiene allo stesso orario, a cura di Sunset in collaborazione con Polaroid. ‘Built your funny duck’, laboratorio di riciclo creativo a cura di Lilla Camilla. ‘Mattoncini all’aperto’ e il ‘Laboratorio creativo’ a cura dei volontari di Heart4Children. ‘Presentazione libri’ a cura della libreria La Bottega dell’Invisibile. Alle 20,15 ‘Animare Cartoon Film Festival’, proiezione dei migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli, In collaborazione con 16Corto.

Sabato il programma si sviluppa sin dal mattino con, in più rispetto al venerdì, la partecipazione di Casa delle Farfalle con laboratori sul mondo degli insetti. L’iniziativa è promossa con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Consorzio Romagna Iniziative, con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Partner Festival Animare: Sedicicorto International Film Festival. Con il contributo di Gallerie Bennet Forlimpopoli, Spazio Conad. Partner creativi: Crayola, Polaroid. Partner: Lego, Heart4Children, Mattoncinoteca, Casa Artusi, La Bottega dell’Invisibile, Centro Dentistico Romagnolo, Compagnia delle Sementi, Casa delle Farfalle, AmaParco.

Matteo Bondi