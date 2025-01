Meglio giocare di squadra. E d’anticipo

Dai cesenati Enzo Lattuca e, ieri, Paolo Lucchi – un sindaco e un ex – sono arrivate parole che frenano un’insensata tensione tra i due co-capoluoghi (adesso si dice così). Il trattino di Forlì-Cesena deve unire e non dividere. Sulla Questura la partita sembra chiusa: Forlì sta già ragionando col Ministero, il Caps di Cesena non sarebbe abbastanza capiente. Inoltre Forlì, benché costretta dai conti, ha già fatto con Fieravicola ciò che Lattuca (e anche Carlo Battistini) caldeggia, ovvero gioco di squadra. Anche se, a proposito, la Camera di Commercio ha deciso in autonomia. Nello specifico, però, il Comune avrebbe dovuto anticipare il malumore di Carlo Battistini, cercando una soluzione che non appaia, come ora, d’emergenza.