Mei lancia il campo Gotti. Il presidente dell’atletica:: "Ideale per gare nazionali"

"Il campo d’atletica Carlo Gotti è un piccolo gioiello e in futuro ospiterà anche gare nazionali". Il presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei (nella foto con Kevin Bravi), a margine della conferenza stampa di presentazione della StraForlì, ha affermato che appena saranno ultimati i lavori lo storico impianto avrà in calendario alcuni importanti appuntamenti sportivi a livello italiano.

"Penso che sia solamente una questione di tempo – precisa Mei, ex agente della Questura e forlivese adottivo –, per renderlo idoneo ad ospitare questa tipologia di manifestazioni. Anche se mi rendo conto che i costi da sostenere siano elevati, ma partecipare, per esempio, ad un bando europeo potrebbe essere una strada per trovare fondi. Sono ottimista perché il lavoro che si è fatto intorno a quel campo è stato positivo. Infatti oltre alle piste e alla tribuna, l’impianto è dotato di ampi spazi per permettere agli atleti di riscaldarsi in sicurezza prima della gara".

Gli fa eco l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi che sta portando avanti un lavoro di ricostruzione delle strutture sportive forlivesi, colpite anche dall’alluvione. "Il campo Gotti – spiega Bravi – fa parte di quei progetti che abbiamo affrontato come priorità, vista anche i tanti ragazzi che utilizzavano la struttura".

L’amministrazione è impegnata anche nell’ammodernamento della palestra del Ginnasio sportivo di viale della Libertà che "essendo del 1969 necessità di interventi tecnici importanti sia in ambito antisismico che in materia di sicurezza contro gli incendi". Ma anche la struttura di San Martino in Strada con il campo del calcio a 5, con gli annessi spogliatoi sono una priorità in calendario, a cui si aggiungono i lavori previsti a Borgo Sisa, a Villafranca e in tutti i quartieri colpiti dall’alluvione.

"Stiamo lavorando per restituire il prima possibile alla città – conclude l’assessore Bravi – la fruizione di tutte le sue strutture sportive, utilizzate non solamente dai forlivesi, ma anche dai 12mila studenti universitari provenienti dal territorio nazionale che fanno attività fisica tutti i giorni".

Gianni Bonali