Melandri: "Il ministro Sangiuliano ha detto che il museo del volo si farà"

"Sul Museo del volo nell’ex collegio aeronautico di piazzale della Vittoria siamo ottimisti, dopo l’incontro col ministro Sangiuliano venuto in città il 10 luglio scorso". Valerio Melandri, assessore alla cultura, ritiene che si sia finalmente sbloccato un altro dei progetti che riguardano il cosiddetto ’miglio bianco’, vale a dire la valorizzazione del quartiere razionalista che va dalla stazione all’edificio alle spalle della statua di Icaro. Il problema era che il progetto dell’amministrazione comunale (ovvero dividere la parte dei mosaici dal resto della scuola) aveva incontrato una serie di perplessità sollevate dalla Soprintendenza. "Alla riunione col ministro era presente anche il direttore generale della Soprintendenza – prosegue Melandri –. Sangiuliano è stato molto chiaro, ha detto che il progetto deve andare assolutamente in porto. Ora presenteremo un terzo programma, con l’obiettivo di giungere a una progettazione definitiva entro la fine del nostro mandato, la prossima primavera". Il Comune ha contattato lo studio Valle di Roma, dove sono presenti gli archivi di Cesare Valle, il progettista del collegio aeronautico scomparso nel 2000, a 98 anni di età. "Con i documenti nell’archivio Valle sarà più facile – conclude Melandri – effettuare lavori e trovare soluzioni, anche per quanto riguarda le porte su cui la Soprintendenza aveva eccepito".