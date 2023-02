Melandri: "Turismo? Puntiamo su 4 progetti Dialogo col ministro per entrare nell’Unesco"

di Marco Bilancioni Valerio Melandri, lei è assessore del Comune di Forlì: la cultura, di cui lei si occupa, può generare un indotto economico? Come riuscirci? "I numeri parlano chiaro: non siamo Ravenna, e nemmeno la Riviera. Perciò dobbiamo puntare su caratteristiche originali, solo nostre. Ne ho individuate quattro". Quali? "Primo: chiamiamolo razionalismo per brevità. Poi il Risorgimento, penso a Villa Saffi. Quindi il ‘San’, che è un acronimo che sta per Spazi Artistici Nuovi, e comprende ovviamente il San Domenico. Infine, la figura di Caterina Sforza, una donna unica nella storia". Partiamo dal San Domenico, il nostro principale punto d’attrazione. "A marzo, prima della nuova grande mostra, presenteremo il progetto del San, che sono le lettere iniziali del San Domenico, del San Giacomo, del San Sebastiano e dell’ex asilo Santarelli. Avremo un sito internet che mostrerà i programmi di tutti e quattro i contenitori, con un proprio marchio. La mia ispirazione è il Maxxi di Roma, dove si può assistere a mostre, concerti e altro ancora. In modo che un visitatore sappia che c’è anche altro". C’è anche la collezione Verzocchi, che lei vuole spostare a palazzo Albertini in piazza Saffi. L’obiettivo è quello di portare i visitatori nel cuore della città? "Certo. Con...