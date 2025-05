Melanoma day: tutte le novità con Stanganelli

Tra i relatori del Melanoma Day tenutosi nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati c’era anche il professor Ignazio Stanganelli, responsabile della Skin Cancer Unit dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. Stanganelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia dell’Università di Parma, ha presentato gli innovativi programmi di telemedicina per operatori sanitari sviluppati nell’ambito dei progetti dell’Intergruppo Melanoma Italiano (Imi). Quindi ha illustrato i risultati ottenuti con la telemedicina applicata all’e-learning tramite la piattaforma MelaMed (Melanoma Multimedia Education) per i medici di base. Accessibile gratuitamente, MelaMed è rivolta a tutti gli operatori e rappresenta un metodo innovativo di formazione in dermatologia oncologica che ha trovato nel programma interaziendale del Comprehensive Cancer Care (and Research) Network Ausl Romagna Irccs Irst, il primo banco di prova e apripista.

Ha illustrato anche il progetto Suntel (Sun & Telematic learning), il primo programma europeo di integrazione tra educazione alla pari e teledidattica per la prevenzione dei tumori cutanei in ambito scolastico, possibile attraverso due innovative piattaforme di e-learning sviluppate grazie alla collaborazione tra Imi e Ministero della Pubblica Istruzione, ‘Il Sole per amico for Kids’ per gli alunni delle primarie e ‘Il Sole per amico for Young’, rivolto agli studenti delle medie e superiori. Queste piattaforme multimediali trasformano gli studenti e le studentesse in attori diretti della formazione di amiche, amici e coetanei, attraverso un efficace programma di educazione tra pari. I risultati del progetto pilota Suntel, partito nelle scuole superiori della Romagna grazie alla collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo, saranno presentati alla rete dei centri che hanno aderito al Melanoma Day.