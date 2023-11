Meldola, 150mila euro per valorizzare il Parco delle Fonti

Il Comune di Meldola ha ottenuto un finanziamento regionale di 150 mila euro per valorizzare il Parco delle Fonti. Un finanziamento che è stato ottenuto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna che consentirà di realizzare nel Parco, oggi utilizzato come spazio didattico e per iniziative pubbliche, un insieme di interventi di miglioramento della propria fruibilità.

Le risorse sono state ottenute tramite il Gal L’Altra Romagna e permetteranno, grazie al progetto curato dai tecnici comunali, di valorizzare e migliorare un bene pubblico di grande valore ambientale.

"Nell’area didattica, già molto apprezzata dalle scuole del territorio – commentano il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e gli assessori - sarà realizzata una tensostruttura per lo svolgimento di attività all’aperto, un’area pic-nic per l’accoglienza dei gruppi e sarà allestito un nuovo percorso formativosensoriale incentrato sul tema dell’acqua con plance e bacheche. Nella zona destinata invece alla fruizione pubblica è prevista la generale riqualificazione dello spazio verde e la costruzione di un volume destinato ai bagni pubblici ricorrendo a strutture prefabbricate a basso impatto visivo e perfettamente in sintonia con la naturalità del luogo".

o.b.