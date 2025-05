Meldola, addestramento ’anti-alluvione’ per i volontari della Protezione civile

Si è svolto presso il complesso sportivo delle piscine di Meldola un addestramento organizzato dalla Protezione Civile di Meldola e Forlì relativa a situazioni di emergenza idraulica durante alluvioni con allagamenti in area urbana. L’addestramento ha simulato, con 12 postazioni dotate di specifiche attrezzature (motopompe, pompe carrellate, generatori, torri faro, idro pulitrici, automezzi attrezzati, ecc), l’attività degli operatori ’idro’ in caso di pompaggio di acqua per svuotamento di zone ed edifici allagati e pulizia di aree urbane. La giornata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dai volontari grazie alla cucina da campo messa a disposizione dal Coordinamento Forlì-Cesena.

Tra gli ospiti Gilberto Zanetti, presidente dell’Associazione di volontariato ‘Il Molino’ Protezione Civile Bertinoro-Civitella; Fabio Ghiandoni, presidente del Centro Soccorso Sub Roberto Zocca, e Riccardo Borghini, presidente della Protezione Civile di Predappio. Presente anche il presidente del Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione Civile di Forlì-Cesena Massimiliano Corzani, il responsabile delle Emergenze Maurizio Evangelisti e il sindaco Roberto Cavallucci, che ha ringraziato gli organizzatori e i volontari che "offrono il proprio tempo, competenze e impegno per aiutare la collettività in situazioni di emergenza e nella prevenzione dei rischi".