Meldola, addio a Tonino Strada Fu consigliere e assessore

E’ morto a 76 anni a Meldola Tonino Strada, personaggio politico molto conosciuto in tutto il Forlivese. La sua famiglia era di salda fede comunista a partire dal nonno Antonio (detto Fafin) che, deportato in in un campo di concentramento in Germania, ritornò a casa malato e cieco, mentre la sua sorella Graziella era stata uccisa nel 1924 dai fascisti a soli 24 anni.

Il figlio Spartaco fu partigiano e l’altro figlio Aurelio sindaco di Meldola e presidente Usl 38 di Forlì, persona integerrima e apprezzata anche dagli avversari. Il padre di Tonino Ugo andò a lavorare nel dopoguerra in Lussemburgo e la madre Olga in Svizzera e Tonino fu cresciuto alle Carraie di Ravenna dai parenti materni, anche loro comunisti ed ex partigiani. A soli 15 anni Tonino fu mandato alla scuola del Pci alle Frattocchie e contemporaneamente lavorò come metalmeccanico in alcune aziende di Meldola.

Consigliere comunale e assessore, fu uno dei militanti più attivi della sezione locale del Pci nella organizzazione di partito, dalle Feste de L’Unità, alla diffusione del quotidiano fondato da Antonio Gramsci, al tesseramento sempre con spirito di sacrificio. Dopo la Bolognina, si iscrisse prima a Rifondazione Comunista e poi al Partito dei Comunisti Italiani, cercando di tenere accesa la fiamma degli ideali che avevano da sempre contraddistinto la sua famiglia e la sua vita. I funerali avranno luogo domani alle 9,15 con partenza del corteo funebre dal Punto Bus di Meldola prima in direzione di piazza Felice Orsini per l’orazione funebre e poi alla volta del cimitero.

o.b.