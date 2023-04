Meldola ancora sotto choc Ipotesi del lutto cittadino

Meldola ancora sotto choc per la morte tragica dei tre fratelli Boulgoute. Ieri era giorno di mercato e dalle frasi carpite in alcuni negozi e nei bar del centro in molti si chiedono quali possano essere gli sviluppi futuri dell’inchiesta giudiziaria e quando ci saranno i funerali delle tre giovani vittime.

In tanta incertezza la vicinanza alla famiglia Boulgoute non è mai messa in discussione, e in via Pisacane, dove la famiglia abita, una via parallela alla centralissima via Cavour, i più ribadiscano che "tutta la famiglia è benvista, onesta e i figli bene inseriti nella comunità scolastica e in paese".

Lo stesso imam locale Fariss Hamid al telefono ci conferma la vicinanza dei cittadini, dell’amministrazione comunale e del parroco don Enrico Casadio a nome della Comunità cattolica cristiana. "I genitori martedì sono andati all’ospedale di Forlì, mentre da parte nostra – precisa Hamid – continua il sostegno psicologico delle donne della comunità islamica alla madre e alla sorella di 17 anni; da un altro punto di vista, abbiamo incaricato da alcuni giorni un fratello per coordinare la raccolta di fondi a favore della famiglia così duramente colpita e che dovrà far rimpatriare le salme in Marocco affrontando un costo non indifferente di diverse migliaia di euro. Il nostro fratello ci ha confermato che la risposta della nostra comunità è positiva da parte di tutti i centri culturali islamici della Val Bidente e della moschea di Forlì".

La colletta coinvolge anche le scuole della cittadina e, come ci conferma don Enrico, anche la comunità cattolica parteciperà; domenica 16 aprile a San Nicolò e a San Francesco ci sarà la possibilità per i fedeli di fare un’offerta a favore della sfortunata famiglia.

E proprio nell’incontro tra il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, l’imam Hamid e don Enrico, è stata presa la decisione di incontrare i genitori oggi pomeriggio. "Se la famiglia sarà d’accordo è nostra intenzione, come amministrazione comunale – precisa Cavallucci – di proclamare il lutto cittadino quando le salme dei tre fratelli partiranno alla volta del Marocco. Ripeto: ciò accadrà solo se la famiglia lo vorrà".

Oscar Bandini