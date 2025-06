Meldola, apre un nuovo spazio espositivo nei locali di via Roma 21

A Meldola in via Roma 21 si sono riaperte le porte del locale comunale che ora si è trasformato in ‘Galleria 21’, spazio espositivo di promozione artistica. "Ringrazio tutti gli amici che come me – ha detto Alessandra Rinaldi durante l’inaugurazione – hanno creduto possibile passare dal pensiero all’azione: Cristian Cimatti, Daniele Cedioli, David Rossi, Geremia Valgiusti, Luca Colangelo, insieme a Barbara, Andrea, Luigi e Luca. Grazie alla Pro loco, al presidente Davide Zattini, al sindaco Roberto Cavallucci e alla sua giunta"