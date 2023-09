Meldola, biblioteca da risistemare I libri spostati in piazza Orsini

A Meldola sono stati riaperti i locali della storica sede della biblioteca comunale ‘Francesco Torricelli’ in piazza Felice Orsini. Infatti dopo la pausa estiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento e riorganizzazione dei locali, lo spostamento provvisorio del patrimonio librario della biblioteca dalla sede di via Mazzini si è reso necessario per ospitare le classi della scuola materna Girotondo a partire dal 14 settembre, la cui struttura di viale della Repubblica sarà interessata da un importante intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico (1.060.000 euro di finanziamento con fondi Pnrr, comunali e del ministero dell’Istruzione).

"In questo modo – commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore a cultura e pubblica istruzione Michele Drudi (nella foto) – sarà garantita, in uno spazio funzionale e confortevole, la continuità di tutti i servizi bibliotecari di prestito, lettura, emeroteca e diffusione della cultura, per il periodo necessario agli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica".

Nella sede di piazza Orsini gli spazi della biblioteca sono stati organizzati in salette al fine di garantire idonee stanze per gli utenti e permettere così la prosecuzione di tutte le tradizionali attività proposte: laboratori per i più piccoli, sale studio, presentazioni di libri, eventi, mostre. Gli orari: lunedì 15-19; martedì 8.30-13 e 16-19; mercoledì 9-13; giovedì 16-19; venerdì 8.30-13; sabato 9-13. "Un enorme ringraziamento a tutto il personale e ai collaboratori – concludono Cavallucci e Drudi –, nelle ultime settimane impegnati senza risparmio di energie per consentire lo spostamento della nostra biblioteca".

