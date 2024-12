Meldola, borse di studio sui temi della pace e diritti umani

Il Comune di Meldola – In collaborazione con il Centro per la Pace ‘Annalena Tonelli’, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Anpi – ha indetto una selezione con borse di studio riservata agli alunni delle scuole di Meldola di ogni ordine e grado che sviluppino il tema della pace. Gli elaborati potranno essere presentati in qualsivoglia forma espressiva: testi narrativi, poetici, arti figurative, visive, musicali, digitali e ricerche storiche. Saranno valutati da una apposita commissione e agli studenti vincitori saranno destinate 3 borse di studio del valore di 200 euro e 4 borse di 100 euro. Il termine per la presentazione degli elaborati è il 28 febbraio 2025. Il bando è consultabile sul sito internet del Comune di Meldola www.comune.meldola.fc.it e disponibile presso l’Ufficio Cultura. Info: 0543.499452.