Meldola, carcerato tenta l’evasione. Rocambolesca fuga tra le colline: era fuori per il funerale della nonna

È durata circa un’ora la rocambolesca evasione di Marco Lolli, un detenuto 27enne, trasferito nel pomeriggio di martedì dal carcere di Ferrara a Meldola, per porgere l’ultimo saluto alla nonna recentemente defunta. Una vicenda dai contorni quasi cinematografici, che ha incuriosito e tenuto in apprensione l’intero paese.

Originario della Fratta, Lolli era stato autorizzato a lasciare la casa circondariale estense per presenziare al funerale della nonna. Ma, una volta giunto al luogo della cerimonia e sceso dal furgone della Polizia Penitenziaria, è riuscito a eludere la sorveglianza e a darsi alla fuga, nonostante fosse ancora ammanettato. L’allarme è scattato immediatamente, intorno alle 17.

Nel giro di pochi minuti è stato attivato un imponente dispositivo di ricerca: i carabinieri hanno cinturato le vie del paese mentre dall’alto un elicottero perlustrava la zona collinare. L’uomo, nel frattempo, aveva rubato una Toyota Yaris per guadagnare terreno e provare a far perdere le proprie tracce. Nel tentativo di rendersi il più irriconoscibile possibile, l’uomo si è anche denudato togliendosi gli abiti carcerari.

La fuga si è però conclusa poco dopo: dopo aver abbandonato l’auto, il fuggitivo ha tentato di nascondersi tra le colline che circondano Meldola. È stato rintracciato da una pattuglia in un fosso, dove i militari lo hanno placcato e bloccato, per poi riportarlo a Ferrara. Non è la prima volta che il 27enne tenta la fuga: nel 2023, dopo un furto di un cellulare a Vecchiazzano, scappò per i campi, rifugiandosi in un capannone.