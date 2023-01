Meldola, caso automedica in consiglio

Il consiglio comunale di Meldola è domani alle 20,30, con 11 punti all’ordine del giorno. Saranno approvati, il Dup, il bilancio di previsione del Comune e dell’Istituzione Davide Drudi 2023-25. Si approverà lo schema di convenzione tra l’ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Romagna e il Comune per la gestione della Riserva regionale orientata ‘Bosco di Scardavilla’ per finire all’approvazione, a firma di tutti i gruppi consiliari, dell’ordine del giorno sul ripristino dell’auto medicalizzata.