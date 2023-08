Meldola celebra la Madonna del Popolo

di Oscar Bandini

La comunità di Meldola si prepara a celebrare la Madonna del Popolo, patrona della città. Un intenso calendario tra celebrazioni liturgiche e programma ricreativo – culturale da oggi fino al 28 agosto, reso possibile dai volontari della comunità cristiana cattolica meldolese con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale, della Bbc, di aziende e privati cittadini.

Si parte domani con le funzioni nella chiesa di San Nicolò illuminata a cura della ditta Lux Impianti con la giornata della famiglia, venerdì con quella degli anziani e degli ammalati, mentre sabato è in calendario la Vigilia. Domenica alle 11 messa solenne presieduta da mons. Livio Corazza vescovo della Diocesi di Forlì - Bertinoro e lunedì alle 8, in piazza Felice Orsini, messa solenne presieduta da mons. Nicolò Anselmi nuovo vescovo di Rimini cui seguirà processione nel borgo e benedizione alla città. Si chiude martedì con la giornata del Suffragio.

Per la parte culturale e ricreativa, invece questo pomeriggio si inaugura alle 17 la mostra fotografica di Aurora Bombacci alla Galleria Michelacci che resterà aperta fino al 3 settembre, mentre domani all’Arena Hesperia, avrà luogo una sfilata di abiti da sposi a cura di Luisa Turci in collaborazione con Endriu e Catia Peron. Invece venerdì alle 17.45 nel loggiato comunale, rinfresco per ammalati ed anziani e alle 21 in piazza Orsini tombola con premi gastronomici. Si continua sabato alle 19 con l’esposizione di opere di artisti locali e non alla Rocca, alle 19 all’Arena Hesperia con una cena solidale e concerto di Nyckelharpa Resonance e alle 21 con lo spettacolo delle ‘Farfalle luminose’ in piazza Orsini mentre alle 22 grande spettacolo di ‘Fuoco&Circo a cura della compagnia Lux Arcana. Domenica alle 15 sempre in piazza Orsini Calcio balilla umano per giovani e adulti e torneo di calcio balilla per ragazzi. Alle 21 musica con Moreno il Biondo e l’orchestra Grande Evento. Chiusura lunedì alle 21 con i quiz de Il cervellone e con i giochi di Nonno Banter e gran finale alle 23.30 dalla collina del Seminario con i fuochi artificiali della ditta Pyrotaly di Reggio Emilia.

"Nel ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso di dar vita ad un vasto programma di iniziative – commenta don Enrico Casadio – annuncio con gioia che don Bruno resterà con noi come vice parroco per altri tre anni in quanto il suo vescovo monsignor Vincent Samuel della Diocesi di Neyyattinkara (Kerala – India) ha accolto la richiesta del nostro consiglio pastorale e del vescovo Livio. Lo aspettiamo con gioia a Meldola quando arriverà in Italia".