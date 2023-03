Meldola, con gli alunni contro le dipendenze

Dopo un periodo forzato di pausa, durato tre anni, a causa della pandemia, sono riprese a pieno regime le attività del Comitato Meldolese per la prevenzione delle tossicodipendenze, con progetti nelle scuole di Meldola e Bertinoro. Gli incontri, che si svolgono nelle classi terze delle medie dei due Comuni, sono iniziati la scorsa settimana e coinvolgono circa 200 alunni.

"Lavoriamo insieme alla comunità di Fornò – illustra Gilberto Ricci, presidente del Comitato – e con loro sviluppiamo un discorso contro le dipendenze, tutte, non solo quelle legate alla droga o all’alcol, ma pure allo smartphone e quant’altro". Un progetto con le scuole che va avanti da oltre vent’anni. "Si inizia, nelle singole classi – spiega Ricci – con incontri con psicologi e operatori della comunità. Poi organizziamo una visita alla comunità di Fornò. Lì i ragazzi possono toccare con mano le varie problematiche che una dipendenza può creare".

Il percorso che gli studenti delle medie fanno coinvolge anche i genitori. "Dopo la visita alla comunità – prosegue il presidente del Comitato –, organizziamo un incontro a cui sono invitati anche i genitori. In quell’occasione a parlare sono i ragazzi ospiti della comunità. Un incontro molto toccante e incisivo, dove spiegano cosa li ha spinti a drogarsi, quali i problemi che ciò ha comportato per loro e famiglie, amici e conoscenti".

Un percorso che prosegue poi con la creazione da parte degli studenti di elaborati visivi. "Mettomo nel video quello che vogliono – conclude Ricci –. Tutti i lavori che arrivano dalle classi verranno poi proiettati il 26 maggio al teatro Dragoni di Meldola dove ci ritroveremo tutti per il momento finale del progetto. Vorrei ringraziare di cuore tutti gli insegnanti che portano avanti, con impegno, questo progetto insieme a noi. Siamo stati in sospeso nel periodo della pandemia, ma questo non ci ha fermato e siamo felici di come le scuole abbiamo risposto".

Matteo Bondi