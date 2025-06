Meldola, controlli dei Carabinieri: sette denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Meldola, del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Galeata, hanno eseguito una serie di servizi preventivi in orario serale e notturno, che si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di sette persone, in particolare, tra cui un ciclista per guida in stato di ebbrezza e un uomo per minaccia aggravata, lesioni personali e porto di armi poiché, durante una lite, brandendo un palanchino, minacciava una persona ferendola una mano.