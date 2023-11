Meldola corre in aiuto alla Toscana

La Protezione Civile di Meldola si è recata nei giorni scorsi in Toscana per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione. In particolare la delegazione dei volontari meldolesi è intervenuta a supporto degli alluvionati del Comune di Vaiano centro di circa 10mila abitanti in provincia di Prato. Domenica scorsa i volontari della Protezione Civile di Meldola hanno dato supporto alla popolazione duramente colpita dagli eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale portata manifestatasi dal 2 novembre. Il sindaco Roberto Cavallucci ha accompagnato la delegazione della Protezione Civile ringraziando tutti i volontari per questo bellissimo gesto di solidarietà a supporto di Vaiano e per il costante impegno. Al Comune toscano sono stati donati stivali di gomma, tute, badili, secchi, guanti, materiali per l’igiene personale e sono stati prestati un gruppo elettrogeno ed due idro pulitrici. "E’ stata riservata ai nostri volontari – commentano il sindaco Cavallucci, il presidente della Protezione Civile Gabriele Buono e Gildo Bartolini – una grande accoglienza da parte del Sindaco di Vaiano Primo Bosi, della Polizia Locale, della Protezione Civile Intercomunale e dell’Associazione Aiuti dalla Vallata. Abbiamo visitato i luoghi colpiti dall’alluvione, che ha interessato residenze ed imprese, ed avuto anche l’occasione di pranzare alla mensa allestita in urgenza per tutti i volontari e le persone bisognose". Il primo cittadino di Meldola ha aggiunto: "Un ringraziamento sentito a tutta la Protezione Civile di Meldola che continua a dimostrare con il proprio impegno grande spirito di solidarietà ed attenzione non solo per il nostro territorio, ma per tutti coloro che si trovano in difficoltà. Un abbraccio simbolico a tutta la regione Toscana da parte nostra e di tutti i romagnoli – conclude Cavallucci - con un messaggio di speranza e l’augurio di tornare alla normalità il prima possibile".

Oscar Bandini