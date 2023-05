Meldola, corso per aiutare gli animali

La sezione Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) di Meldola comunica che sono aperte le iscrizioni per prendere parte al corso di primo soccorso degli animali. Il corso è gratuito ed è a numero chiuso (è previsto un massimo 25 partecipanti). Le lezioni frontali si terranno nella sede dell’associazione in via Cavour 286 alle 20.30 una volta alla settimana. "l corso Primo soccorso vuole offrire – precisa il presidente Francesco Maria Mele – le nozioni basilari per dare maggiore consapevolezza riguardo la gestione in sicurezza degli animali e di aumentare quindi le probabilità di sopravvivenza e di conseguente recupero della salute degli animali soccorsi".

Durante le lezioni si affronteranno diversi temi, come ad esempio il soccorso degli animali domestici in difficoltà, il bls sugli animali (ovvero sostegno di base alle funzioni vitali degli animali), approccio, ma si parlerà anche di comportamento e soccorso della fauna selvatica e dell’avifauna, recupero e soccorso delle tartarughe caretta caretta spiaggiate e la legislazione relativa al benessere animali.

Durante il corso sono previste anche lezioni più pratiche che si avvarranno dell’utilizzo di un manichino, ma anche dell’uso dei presidi presenti nell’ambulanza veterinaria. A questo proposito, i corsisti avranno anche delle informazioni utili per quanto riguarda la guida in sicurezza del mezzo in situazioni di emergenza ed sui corretti comportamenti da tenere a bordo. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti. Per iscriversi alle lezioni è necessario inviare una email all’indirizzo [email protected] o presentarsi direttamente alla sede Enpa nelle giornate del mercoledì o il sabato dalle 16 alle 19 in modo da sottoscrivere direttamente l’adesione al corso.

o. b.