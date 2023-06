Meldola, Cristina Bacchi responsabile imprese per Fratelli d’Italia

L’imprenditrice Cristina Bacchi di Meldola è la nuova responsabile del Dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena. Da oltre 25 anni nel mondo della politica è stata assessore della giunta guidata dall’allora sindaco Gian Luca Zattini, Bacchi è un’imprenditrice del settore della moda ‘Cristina Altreidee’, e un’affermata organizzatrice di eventi. "Ringrazio Alice Buonguerrieri e tutta la dirigenza provinciale per l’incarico affidatomi – commenta Bacchi –. Si tratta di un ruolo molto rilevante e metterò a disposizione tutta la mia esperienza da imprenditrice e amministratrice. L’economia territoriale ha punte di eccellenza, ma anche tante criticità che con l’ultima ondata di maltempo sono aumentate". Le motivazioni della scelta sono precisate da Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito. "Abbiamo deciso di affidare questo incarico a Cristina proprio per la sua vasta esperienza a livello imprenditoriale. Ci aiuterà a interpretare le esigenze del mondo produttivo e a porre in essere tutte quelle azioni per migliorare la competitività del nostro sistema imprenditoriale locale. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti gli imprenditori che, grazie alle loro aziende, creano e distribuiscono la ricchezza sul territorio".