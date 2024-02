Meldola, Di Biase al via: "Frazioni, più attenzione"

È partita dalla frazione di Piandispino la campagna elettorale per le amministrative di Andrea Di Biase, candidato sindaco della lista civica Noi Meldolesi. Nel circolo della frazione erano presenti molte persone, in particolari giovani per questo primo appuntamento della lista civica appoggiata dal centrodestra.

"Sono convinto che la cittadinanza debba essere coinvolta in prima persona – ha detto l’aspirante sindaco di Meldola Di Biase –. E la serata dello scorso venerdì ce ne ha dato prova, sia nei numeri che nel calore dimostrato dai partecipanti. I cittadini di Piandispino come quelli di Valdinoce sono delusi, in primo luogo dall’assenza di interventi sulle strade. È nata da lì la scelta di mostrare attenzione laddove è mancata in questi anni. Le frazioni rappresentano a tutti gli effetti compagini essenziali e per nulla marginali del tessuto cittadino. Vogliamo dare voce ai residenti ascoltandoli e intendiamo incontrare periodicamente i comitati locali, così da garantire un maggiore coordinamento all’interno di un progetto sistematico di coesione. Puntiamo a coinvolgere i cittadini attraverso la nomina di un incaricato referente, un candidato consigliere partecipe e presente all’interno della comunità".

La squadra di Di Biase è convinta che uno dei punti deboli dell’amministrazione comunale guidata da Roberto Cavallucci sia stata anche una sbagliata gestione degli avvisi da parte del Comune che hanno creato disagi a molte aziende. "Un esempio su tutti – prosegue il candidato sindaco – la recente chiusura del Ponte dei Veneziani resa nota appena un giorno prima. A questo proposito prevediamo invece un sistema più capillare e puntuale di informazioni, sia sulle piattaforme che attraverso servizi di trasmissione diretta".

Anche sulla gestione del post alluvione non mancano le critiche all’operato degli enti territoriali. "I servizi erogati da Regione, Demanio, Consorzio di bonifica, sono stati per ora insufficienti considerando i contributi che vengono loro corrisposti. In più, i temporanei punti di accumulo sono diventati permanenti. E lo stesso vale per le zone adibite alla raccolta dei rifiuti. Senza contare le criticità più visibili come il guado suppletivo del ponte di Bagnolo sul torrente Voltre". Tra le proposte per le frazioni che saranno inserite nel programma elettorale, Di Biase elenca l’organizzazione di eventi, sagre, promossi a più livelli oltre a incentivare un turismo di prossimità, naturalistico, storico e culturale.