Meldola diventa la città dei presepi

Meldola si trasforma dal 24 dicembre nella città dei presepi. Infatti nella vigilia di Natale il parroco don Enrico Casadio e gli amministratori del Comune inaugureranno presepi viventi, grandi presepi animati meccanici spettacolari nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, il più attivo e internazionale allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini. Altri presepi animati allestiti da Santandrea si trovano infatti a Predappio Alta nel museo della cantina presso la Ca’ de Sanzves e nella Basilica di San Francesco di Ravenna. Allievo di Padre Lambertini e del famoso Carlo Rambaldi creatore di personaggi animatronici come ET e King Kong, Santandrea è oggi riconosciuto come un professionista internazionale nel campo del presepio animato. La magia del presepio a Meldola comincia dal 24 dicembre e proseguirà tutti i giorni sino al 28 febbraio.

"Lo scorso Natale fu allestito un bel presepio animato a San Francesco che attirò circa 5000 persone. Ma il presepio allestito quest’anno ha qualcosa di davvero hollywoodiano. A partire dalle dimensioni: un grande quadro lungo dieci metri e profondo 6. Un presepio dalle dimensioni mai viste nella città di Meldola, che si annovera tra i presepi più grandi della provincia e forse anche della Romagna. L’allestimento, compreso la costruzione delle tante statue animate, è stato realizzato, come l’anno scorso, dall’amico scultore Santandrea – conclude don Enrico – che dal 2018 allestisce ogni anno il presepio animato a Castelnuovo di Meldola, poi l’anno scorso ha iniziato la tradizione del presepio di San Francesco a Meldola e nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Ricò". Il programma prevede alle 17 all’Arena Hesperia anche la prima edizione del Presepe Vivente dei ragazzi del catechismo e la Grande Compagnia curato dalla Comunità Cattolica Cristiana Meldolese in collaborazione con CreAttiva. Sempre a proposito di presepi, martedì 26 dicembre dalle 15 alle 17,30 in programma la XXIX edizione ‘Presepe Vivente’ in piazza Orsini e Rione Rocca.

Oscar Bandini