Meldola, domenica Marcia dell’amicizia verso Scardavilla

Si svolgerà domenica 23 aprile a Meldola la ‘Marcia dell’Amicizia’ promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è previsto alle 14.45 in piazza Orsini a Meldola e alle 15 tutti i partecipanti si metteranno in marcia verso Scardavilla dove avrà luogo la piantumazione della ‘Quercia dell’Amicizia,’ simbolo della giornata. In programma tante attività: visita guidata al Monastero di Scardavilla, illustrazione della ‘Riserva naturale orientata Bosco di Scardavilla’, oltre alle note della Runaway Band

a cura di Cosa Scuola Music Academy che si esibirà nel Concerto dell’Amicizia.

Sarà offerta una merenda a grandi e piccini.