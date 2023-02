"Meldola, dove sono i cantieri?"

Le minoranze consiliari di Meldola votano contro il bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione (Dup). Infatti nei giorni scorsi, in occasione della discussione di questi due atti importanti per l’attività amministrativa sia i consiglieri del gruppo ‘Noi Meldolesi’ che di ‘Meldola c’è’ hanno espresso il loro parere contrario, mentre sul bilancio dell’Istituzione Davide Drudi si sono astenuti.

"Il no è ampiamente motivato dal fatto – precisa il capogruppo di Noi Meldolesi Ermano Giunchi – dal fatto che la giunta guidata dal sindaco Roberto Cavallucci sposta di anno in anno gli interventi previsti, e per i quali non sono ancora partiti i lavori come quelli relativi alla scuola dell’infanzia, alla sistemazione di piazza Felice Orsini, passando per il Palazzo del Podestà e l’Arena Hesperia. Interventi già previsti nel 2022 e riproposti pari pari nel 2023. I cittadini – aggiunge – non vedono cantieri e, al netto delle difficoltà post Covid, il probabile accumulo di lavori corposi può determinare così l’aumento dei prezzi di materiali e manodopera senza contare che il nostro ufficio tecnico non sarà poi in grado di seguire e controllare nel modo dovuto tanti cantieri contemporaneamente".

Ma il ’j’accuse’ di Giunchi viene mosso anche anche nei confronti dei mancati interventi sulla viabilità comunale del capoluogo, delle frazioni e del forese. "Intanto le risorse sono calate e gli oneri di urbanizzazione – precisa – da destinare principalmente proprio per la viabilità sono state inserite nel capitolo spese di esercizio che nel 2022 erano 80mila euro e nel 2023 150mila. Troppi, mentre le via Roma, viale della Repubblica, quelle della zona industriale (via Accardi in particolare) oltre a quelle di San Colombano e del forese necessitano di interventi decisi".

Sul bilancio dell’istituzione Drudi invece le opposizioni si sono astenute. "E’ una scelta fatta da tempo in quanto questa istituzione è un vanto per Meldola, però il consiglio di amministrazione deve essere più presente sia in fase di proposta che di controllo della gestione della farmacia e della mensa".

o.b.