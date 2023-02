Meldola, due donazioni per l’ambulatorio

Al Nucleo Cure Primarie – Casa di Comunità di Meldola sono state donate una carrozzella ed un lettino oleodinamico per l’ambulatorio infermieristico in memoria di Edda Lelli, Giampaola Pozzi e Domenico Guardigli.

"Ci sono persone – commenta Stefania Nanni, infermiera del Nucleo di Cure Primarie – che hanno dedicato tutta la loro vita al lavoro e alla famiglia, una vita fatta di sacrifici e doveri. Con una donazione hanno la possibilità di rimanere vivi nel nostro cuore e nella nostra mente. In questo caso le donazioni sono state fatte in memoria di Domenico Guardigli, agricoltore in Teodorano, Edda Lelli, già infermiera di chirurgia e Giampaola Pozzi, tecnico di laboratorio, entrambi dipendenti della ex- Ausl di Forlì. Si trattava di tre pazienti, ormai ultraottantenni, che per anni si sono affidati alle nostre cure infermieristiche nonché al percorso di counseling infermieristico per un corretto stile di vita. Un progetto di prevenzione e cura della patologia cronica a cui ho creduto e a cui personalmente mi sono dedicata da quando è nata la casa di comunitànucleo di cure primarie di Meldola".

"Queste nuove attrezzature – continua – ci permetteranno di lavorare in sicurezza e maggiore comodità. Ormai prossima al congedo dalla professione di infermiera, e quale nuora di Edda e consuocera di Giampaola è con affetto ed orgoglio che ringrazio sentitamente le famiglie Guardigli – Pantieri – Morelli e i figli, nonché amici, parenti e compaesani che ci hanno permesso di raggiungere questo bellissimo obiettivo. Aggiungo – conclude – ai nostri ringraziamenti quelli al direttore di Distretto, Francesco Sintoni, e al sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, per la sensibilità dimostrata".

o. b.