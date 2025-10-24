Meldola è il ‘Mondo delle Zucche’

In questo weekend Meldola si trasforma nel ‘Mondo delle Zucche: Magie d’Autunno’, manifestazione alla sesta edizione promossa dal Comune in collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole meldolesi, la Pro loco, le associazioni e le attività cittadine e che coinvolgerà il centro storico. "La novità di questa edizione – precisano gli organizzatori – è l’apertura della festa al sabato pomeriggio", con giochi da tavolo e di ruolo a cura di Area Games dalle 15.30 in Arena Hesperia. Dalle 21, sempre all’Hesperia, musica e dj set a cura di Vitignanostock e Medusa Eventi. In piazza Orsini dalle 18.30 food truck e stand gastronomici con proposte a base di zucche e animazione a cura di Pop! Street Parade". Un’atmosfera horror sarà poi quella in un salotto teatrale "dove solo i più impavidi avranno il coraggio di entrare".

Domenica dalle 14 percorsi di animazione: truccabimbi, artisti di strada, trampolieri, gonfiabili, giochi di palloncini, mentalisti, giochi in legno a cura dell’associazione Nonno Banter 57, laboratori per bambini a cura di Bottega Visini, spettacolo di danza di Dream Dance School, giochi col Circolo Tennis di Meldola, esibizioni curate dai negozianti del borgo, degustazioni e stand delle associazioni. E i Comitati Genitori delle scuole organizzeranno la ‘Caccia alla Zucca’ con partenza da piazza Orsini.

La novità sarà ‘Arte in zucca: la strada diventa tela e l’autunno colore’, un percorso artistico che si svilupperà all’interno della parte storica della città con partenza da via Roma, sede Galleria 21. Lungo la strada artisti all’opera, installazioni temporanee, sculture e performance che trasformeranno le vie del centro in un laboratorio creativo a cielo aperto. Pittura, fotografia, ceramica, musica e artigianato si intrecceranno in un percorso che celebra i colori e le atmosfere dell’autunno, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza tra arte, tradizione e natura.

Nella piazzetta di via Brunori sarà possibile vedere in anteprima gli ambienti interni del Palazzo del Podestà in corso di restauro accompagnati dal team di progettazione. Le visite si svolgeranno dalle 14.30 alle 17.30, con prenotazione al food truck di CavaRei all’interno della piazzetta. Il Museo di Ecologia dalle 15 resterà aperto al pubblico con visite guidate. In piazza Orsini animazione musicale e djset a cura di Vitignanostock e Medusa Eventi, dimostrazione di arti marziali dell’associazione sportiva Ishkka, spettacolo del fuoco e proposte gastronomiche a base di zucca. All’Arena Hesperia, a cura di Cosascuola Music Academy, dalle 14.30, Festival delle band e in via Cavour 18, concerti di allievi e docenti, mentre la sede di Creattiva, in via Cavour 115, ospiterà lo spettacolo ‘Agrabah-il regno dei morti’, con esibizioni dalle 14.30 alle 17.45. Sempre in via Cavour alle 16 si terrà una sfilata di moda per bambini a cura di Nuvola Bimbi. Infine in piazzetta Amendola, alle 15, letture per i più piccoli a cura del Servizio Cultura e Biblioteca di Meldola e, a seguire, dalle 16, esibizione della scuola di fisarmonica e organetto di Meldola ‘La Scatola Armonica’.

Oscar Bandini