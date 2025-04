Meldola e Resistenza: in scena ‘Memorie Ribelli’ alla sala Medusa

Alla Sala Medusa di Meldola (via Roma 40) andrà in scena oggi alle 18 lo spettacolo ‘Memorie Ribelli: Storie dalla Resistenza’ a cura della compagnia ‘18 con lode’, all’interno degli appuntamenti per la Liberazione proposti dall’associazione Pietre Resistenti.

Inoltre, presso il laboratorio delle Pietre Resistenti del circolo ‘Can dischi’ di via Rolandini 3, in collaborazione con Arci, sono affissi i manifesti del collettivo Cheap della campagna nazionale ‘Orgoglio antifascista’, un viaggio visivo e simbolico per celebrare la Liberazione in tutte le sue forme e rinnovare l’impegno contro ogni forma di fascismo.