Meldola, Enrico Lombardi e le opere della maturità

Aprirà i battenti il 5 aprile alla Galleria Luigi Michelacci (via Cavour 60/m) di Meldola la mostra dell’artista Enrico Lombardi, ‘Dipingere è un dare alla luce. Opere’. Lombardi è pittore e scrittore la cui opera viene da anni apprezzata a livello nazionale e internazionale. La mostra conterrà 21 opere degli ultimi anni: ‘Nature morte’ (realizzate soprattutto durante l’epidemia di Covid), ‘Isolitudini’, ‘Esercizi di ammirazione’ e ‘Meditazioni,’ e sarà accompagnata dalla pubblicazione di un volume contenente gli scritti di estetica e filosofia dell’artista per Danilo Montanari Editore.

"La scrittura in Lombardi non accompagna l’opera pittorica – scrive il filosofo Rocco Ronchi – non ne è il commento, la poetica, anche se per questi scopi può essere impiegata". Non una semplice mostra, ma un "punto della situazione" di tutta una vita spesa al servizio dell’arte, della bellezza e della conoscenza. "È una mostra importante per la nostra città – dichiara l’assessore alla cultura Michele Drudi –, che consentirà al pubblico di incontrare le opere più recenti di un artista meldolese riconosciuto nella scena pittorica contemporanea. Ed è davvero di grande interesse il volume pubblicato in quest’occasione, che raccoglie una selezione di pensieri di Lombardi, che spaziano dall’aforisma al saggio, fino al ricordo autobiografico, testimoniando un forte legame tra arte e vita, immagine e scrittura, riflessione filosofica ed esperienza estetica".

A sua volta Lombardi: "Le opere esposte sono state dipinte tra il 2020 e il 2024 e non esito a dire che considero questa mostra la più bella tra quelle che ho realizzato, perché rappresenta il momento della maturità, nel senso della piena consapevolezza artistica e filosofica. Sarà quindi una mostra evento, perché sarà inaugurata sabato 5 aprile alle 17 al Teatro Dragoni, un’occasione unica per fare il punto sull’ultima fase di un percorso artistico iniziato ormai da molti anni, e ripercorrerlo partendo dalle esperienze, dai momenti e dai luoghi che ne hanno segnato la nascita". Oltre all’artista interverranno il sindaco Roberto Cavallucci e Drudi. Alle 18 l’inaugurazione presso la Galleria Michelacci. Inoltre, sabato 26 aprile alle 18 visita guidata con l’artista, e sabato 17 maggio, alle 18, Finissage. Orari di apertura fino al 18 maggio: feriali 16-19; festivi 10-12 e 16-19 (lunedì e giovedì chiuso).

Oscar Bandini