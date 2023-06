Meldola Fashion, la piazza si riempie di solidarietà

Meldola Fashion, serata organizzata in collaborazione fra amministrazione comunale e Pro loco Città di Meldola, ha registrato il tutto esaurito. "Erano anni che la piazza di Meldola, vestita a festa per raccogliere donazioni per chi ha subìto danni dall’alluvione, non vedeva raccolte per un obiettivo comune così tante persone. Un’atmosfera magica, quella degli eventi in cui ci si sente una grande famiglia; dove lo spettacolo si unisce alla forza delle attività del territorio che, insieme, sostengono la città": a parlare è Simona Zuccherelli, assessora al turismo ed alle attività produttive che, grazie al presidente di Pro loco Omar Selvi e ai volontari, è orgogliosa di avere partecipato all’organizzazione del riuscito evento, sostenuto da: Cristina Altreidee, La fontana dei desideri, Iniki, Nuvola bimbi, Cls, Isolpav, Italproget, Conad, Ceredi, Le Vigne, Bcc, Evangelisti gomme, fioristi Peron e Fioridea, Nuova Brocca, Caffè Centrale e Bar Ultimo. Protagonisti Maurizio Tassani e gli altri artisti che con la loro voce e le loro note hanno reso speciale la serata insieme a cittadini e associazioni.