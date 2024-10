Meldola festeggia il nuovo campo da calcio

È stato inaugurato il nuovo campo da calcio ‘Tonino Pantieri’ a Meldola ed è stata scoperta la targa commemorativa in memoria di Ubaldo Zanchini detto ‘Pissi’. L’entrata in campo delle squadre giovanili dell’Asd Meldola accompagnate dai loro allenatori ha creato la scenografia giusta per gli interventi, prima del taglio del nastro, del sindaco Roberto Cavallucci, di Matteo Tesei consigliere comunale con delega allo sport, Gianmaria Manghi sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Alberto Zaccheroni allenatore di fama internazionale nato a Meldola, Simone Alberici presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Figc, Luca Ghetti e Marco Mambelli in rappresentanza dell’Asd Meldola oltre al parroco Don Enrico che ha impartito la benedizione.

Il campo, reso inagibile dall’alluvione del maggio 2023, è stato interamente finanziato con i fondi della ricostruzione (Stato e Regione), per un costo di 600.000 euro. L’Amministrazione comunale ha poi realizzato, con un altro intervento finanziato dallo Stato, la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuove moderne luci a led. "Questo nuovo campo all’avanguardia e tutta l’area sportiva rappresentano una priorità per questa amministrazione come per quelle precedenti. I giovani sono il nostro futuro – commentano il sindaco Cavallucci, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini e il consigliere comunale Tesei – e vogliamo che abbiano la possibilità di crescere con i valori dello sport in un ambiente sano in cui si formano il carattere, imparano disciplina e impegno, spirito di squadra e collaborazione, rispetto delle regole e degli altri, autostima, determinazione e anche bellissime amicizie che li accompagneranno per tutta la vita". "Una struttura sportiva – aggiungono – voluta dall’intero consiglio comunale odierno e della passata legislatura. Un grazie quindi all’Asd, ai dirigenti, ai tecnici, ai giocatori di ogni età, alle famiglie, ai volontari, agli sponsor, ai professionisti incaricati e alle ditte esecutrici". Infine è stata scoperta, alla presenza dei famigliari e degli amici più cari, una targa commemorativa in ricordo di Ubaldo Zanchini, detto ‘Pissi’, un uomo che per un lungo tratto della vita ha profuso impegno e passione a supporto del calcio meldolese diventando punto di riferimento per tanti bambini e ragazzi.

Oscar Bandini