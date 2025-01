"Meldola, i 10 milioni di opere riguardano solo il 2025"

"Non ci è chiaro – o meglio, ci è molto ben chiaro – a cosa facciano riferimento i 10 milioni di opere pubbliche dei quali ha parlato il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, nell’intervista pubblicata venerdì dal Carlino". Pier Augusto Rossi, ex assessore ed esponente di Italia Viva, non si stanca di fare le pulci a destra (sinistra, in questo caso) e a manca.

"Il piano triennale delle opere pubbliche, come è possibile leggere nel Dup, il documento unico di programmazione, presenta un importo totale di 19 milioni di euro, per cui i 10 milioni dei quali ha parlato il sindaco riguardano solo il 2025". Italia Viva non fa parte della maggioranza. "Questa giunta – sintetizza Rossi – è un monocolore Pd". Entrando poi nel merito degli interventi, "il parcheggio da 20 posti auto che verrà costruito in via Cavour servirà in particolare agli insegnanti della scuola elementare e non risolve la mancanza di parcheggi pubblici a servizio del centro storico".

Molte critiche Rossi le ha rivolte in questi mesi all’asilo nido ’Il Pulcino’ in via Montanari. "Qui la costruzione di muri ha sottratto spazi esterni per i bambini, che aumenteranno da 45 a 52. Va poi realizzata una nuova area verde (la soluzione esiste); l’attuale area verde adiacente al nido va messa a disposizione esclusivamente dei bambini della struttura".

La sistemazione del palazzetto dello sport "è una priorità. Rinviare partite di calcio a 5 perché piove dal tetto non è una bella cartolina di presentazione di Meldola, come pure vanno realizzati nuovi spogliatoi (no ai container) per il tennis".

l.b.