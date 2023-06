Meldola, il bar Dozza di nuovo riunito

Il Bar Dozza di Meldola torna alle origini e oggi il sindaco Roberto Cavallucci inaugurerà la nuova gestione unitaria del complesso situato a fianco della Bidentina a pochi passi dall’Istituzione Drudi. Oggi il bar verrà finalmente riunificato, con un’inaugurazione alle 18 in compagnia di una band che suonerà per l’occasione e di un buffet gratuito per i clienti.

La scelta delle famiglie Pieraccini - Polizzi, con l’aiuto dei dipendenti e dei collaboratori, è stata quella di superare la divisione del 2012 dell’attività in due tronconi resasi necessaria allora per questioni burocratiche. Il Bar Dozza è una vera e propria istituzione per la Val Bidente la cui storia parte nel 1958 quando la famiglia di mezzadri Pieraccini si trasferì in località Dozza andando ad abitare nella casa vicino alla ‘fontana de jeval’. Una zona ambita perché in loco si trovava lo storico acquedotto dell’imperatore Traiano. Nel 1959 inizia la costruzione da parte dello Stato italiano dell’edificio dell’Opera nazionale pensionati italiani (Onpi) e Alvaro Pieraccini ebbe l’idea di costruire accanto alla casa un piccolo chiosco dove si vendevano bibite, piadina romagnola e caffè. Visto che gli affari andavano bene, nel 1965 la famiglia decise quindi di ampliare il chiosco. "Il piccolo Vasco, gestore odierno del bar all’epoca aveva 9 anni – dicono i gestori – e con lo zio Otello saliva sulla 500 bianca dotata di altoparlanti e in giro per il paese invitata gli abitanti a partecipare alle loro feste. Nel 1974 nacque la necessità di un ulteriore ampliamento costruendo la sala giochi. Dopo aver sistemato il locale fu costruita accanto al bar, la famosa sala da ballo ‘Calimero’ inaugurata nel 1988. Qui si sono esibiti Raul Casadei, Luca Bergamini, Armando Savini, Fiorenzo Tassinari, Giacomo Gherardelli, Castellina Pasi, Baiardi e tanti altri. Il passo successivo fu il 2000 con la trasformazioneammodernamento del bar".

Tutto procede per il meglio fino al 2012 quando la famiglia a causa di qualche inghippo burocratico decise di dividere il bar in due, una parte gestita dalla figlia maggiore di Alvaro, Carmen, e l’altra parte gestita dal figlio minore Vasco, la moglie Cinzia e le figlie Chiara e Sofia. "Bar Dozza di nuovo nasce qui. Negli anni è divenuto un centro video lotteria (Vlt) con tante slot, un centro scommesse sportive, un luogo di incontro per giovani ed anziani che passano il loro tempo tra una partita a carte e chiacchiere, ma anche un bar in cui divertirsi con il karaoke o gruppi live, una meta anche per assaporare una buona colazione o la pizza".

Oscar Bandini